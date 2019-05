Les commerces physiques gardent leur dynamisme

Bien que l'e-commerce trouve son public au Grand-Duché avec 80% des 16-74 ans ayant commandé en ligne en 2017, les magasins physiques conservent un dynamisme certain. Selon une étude de Cushman & Wakefield Luxembourg, le marché de la vente au détail (retail) a connu une prise en occupation de 32 000 m² en 2018, «une de ses meilleures années depuis 2010», avec une hausse de 11% sur un an.

«La tendance devrait s'accentuer en 2019, avec la livraison prévue de grands projets comme le Royal-Hamilius, Infinity et la Cloche d'or», relève la société de services immobiliers. Le secteur du retail (hors indépendants) occupe au total 650 000 m², dont 48% sont occupés par des centres commerciaux. Les parcs d'activités commerciales et les grandes rues commerçantes s'octroyant chacun 26% du total.

En 2018, 92 millions d'euros ont été investis dans le marché du retail au Luxembourg, selon Cushman & Wakefield. Les loyers les plus élevés pour les meilleurs bâtiments (prime rents) sont plutôt stables. «Cependant, depuis plus d'un an dans les centres-villes, la tendance s'est inversée et l'on observe une baisse des primes rents pour la première fois depuis 20 ans», est-il souligné dans l'étude. Grand-Rue, à Luxembourg-Ville, les loyers s'élèvent en moyenne à 2 160 euros/m² par an, et 1 080 euros pour l'avenue de la Gare. Des montants «dans la moyenne des capitales européennes».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)