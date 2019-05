L'empire fou et prolifique de Warren Buffett

Depuis l'achat de sa première action à 11 ans, Warren Buffett a construit un empire gérant aussi bien des assurances, des trains que des desserts glacés, en passant par un riche portefeuille de placements sur les marchés financiers. La holding de l'homme d'affaires tire son nom, Berkshire Hathaway, d'une entreprise de textile passée sous sa coupe en 1965 avant de faire faillite dans les années 1980. Mais cet investissement infructueux ne l'a pas empêché de devenir l'une des plus grandes entreprises au monde, valant en Bourse plus de 500 milliards de dollars et employant 390 000 personnes dans le monde.

Geico, le spécialiste des assurances automobile connu aux Etats-Unis pour sa mascotte, un lézard à l'accent britannique, fut l'un des premiers gros investissements de Warren Buffett. Mais Berkshire gère aussi des services d'assurance-vie, d'assurance-santé, de réassurance... Le multi-milliardaire décrit cette activité comme «le moteur qui entraîne la croissance» de la holding. Cette dernière investit en effet pour son propre profit les primes versées par les assurés en attendant de les reverser éventuellement plus tard sous forme de remboursements.

Une cinquantaine de sociétés variées

La compagnie de chemins de fer BNSF rassemble près de 400 sociétés regroupées au fil des 160 dernières années. Riche de plus de 8 000 locomotives roulant sur plus de 50 000 kilomètres de voies ferrées, et de 45 000 salariés, elle transporte aussi bien des passagers que des céréales ou des voitures dans le centre et l'ouest des Etats-Unis. À partir de charbon, de gaz naturel ou de panneaux solaires, Berkshire Hathaway Energy produit, transporte et livre de l'énergie à près de 12 millions de clients dans le monde.

Sollicité ou à l'affût d'une belle opportunité, Warren Buffett a racheté au fil des années une multitude de sociétés comme le fabricant de métaux Precision Castpart, le grossiste McLane, les vêtements Fruit of the Loom, le vendeur de tapis Shaw Industries, les piles Duracell ou la chaîne de desserts glacés Dairy Queen. Berkhire gère aussi quelques co-entreprises, dont le célèbre fabricant de ketchup Kraft-Heinz. Le milliardaire ne choisit pas ses cibles au hasard, derrière la diversité de façade, elles affichent des traits similaires comme la volonté d'éviter les dépenses superflues ou de préserver leur réputation.

(L'essentiel/afp)