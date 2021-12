Volkswagen investit encore pour la voiture du futur

Le constructeur automobile Volkswagen va encore accélérer ses investissements dans la voiture électrique et connectée, à 89 milliards d'euros sur les cinq prochaines années, pour s'affirmer dans la course à la voiture du futur actuellement dominée par Tesla. Le groupe va consacrer 56% du total de ses investissements de 159 milliards d'euros à ces technologies clés, contre 50% pour la période entre 2020 et 2024, et estime «qu'une voiture vendue sur quatre» sera électrique en 2026.

«Nous sommes engagés dans la plus grande transformation de l'histoire du groupe Volkswagen», a commenté le patron Herbert Diess, au coeur d'un violent conflit avec les représentants du personnel enterré jeudi grâce à un compromis dans l'attribution des responsabilités. Les annonces interviennent après la réunion annuelle du conseil de surveillance consacrée au plan d'investissement pluriannuel. En 2020, le groupe avait annoncé 73 milliards d'euros d'investissements dans la voiture du futur pour la période allant jusqu'à 2024.

Méga-usines de cellules de batteries

«Le besoin d'investissements supplémentaires vient notamment d'un développement accéléré de la mobilité électrique dans le cadre du Green Deal» européen, note Volkswagen dans un communiqué. Les investissements progressent également pour financer l'ouverture, avec des partenaires industriels, de six méga-usines de cellules de batteries en Europe dans les prochaines années. L'investissement dans l'électrique progresse de 50% à 52 milliards d'euros, tandis que les fonds alloués à l'hybride -- qualifié de «technologie de transition»-- diminuent de 30% à 8 milliards d'euros. La transformation numérique coûtera quelque 30 milliards d'euros.

Pour répondre à la forte demande électrique, la production du modèle phare ID.3, actuellement à Zwickau, va également démarrer sur le site historique de Wolfsburg, où aucun modèle électrique n'est produit pour l'instant. La future berline électrique et connectée, baptisée Trinity, que Volkswagen prévoit de commercialiser en 2026, sera elle produite dans une nouvelle usine à proximité de Wolfsburg.

(L'essentiel/afp)