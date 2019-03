Des prisonniers accusent la Chine de travail forcé

Lorsqu'elle confectionnait des gants dans une usine de l'instable région chinoise du Xinjiang, Goulzira Auïelkhan touchait bien moins que le minimum légal mais le travail devait être impeccable. «On nous disait ouvertement que les gants produits seraient vendus à l'étranger. Et que nous devions bien travailler», explique cette Chinoise originaire du Kazakhstan, un pays d'Asie centrale, à majorité musulmane.

Rentrée au Kazakhstan, cette femme de 39 ans affirme, comme plusieurs témoins rencontrés par l'AFP, avoir été victime de travail forcé organisé par les autorités chinoises dans le cadre de leur politique de «rééducation» des minorités musulmanes au Xinjiang. Goulzira Auïelkhan raconte avoir été envoyée dans des usines après être passée par ce que Pékin appelle un «centre de formation professionnelle».

Frappés avec des gourdins électrifiés

Les autorités chinoises assurent que ces centres, où seraient ou auraient été détenues jusqu'à un million de représentants de minorités musulmanes, en majorité Ouïghours mais aussi Kazakhs, Kirghizes et Hui, font partie de leurs efforts pour lutter contre le terrorisme et le séparatisme dans cette région, théâtre de violentes tensions inter-ethniques et d'attentats meurtriers. Si Pékin nie tout travail forcé, d'anciens détenus et les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent au contraire une pratique courante.

Goulzira affirme que la vie dans les camps était rude, avec par exemple des passages à tabac à l'aide de gourdins électrifiés pour avoir passé plus de deux minutes dans les douches. Goulzira a d'abord considéré d'un bon œil son transfert, aux côtés de centaines d'autres détenus, dans l'usine de gants. Goulzira, qui n'a pas vu sa fille pendant deux ans, a été payée 320 yuans (42 euros) pour deux mois de travail, avant que l'usine ne soit brutalement fermée en décembre et qu'elle ne soit autorisée à retourner au Kazakhstan.

Le salaire minimum au Xinjiang oscille entre 820 et 1 460 yuans par mois, selon les chiffres officiels. Les autorités de Pékin et les responsables du Xinjiang démentent avec vigueur tout lien entre ces «centres de formation professionnelle» et de la main-d’œuvre sous-payée.

(L'essentiel/afp)