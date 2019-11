L'Irak en grève «jusqu'à la chute du régime»

Routes coupées, écoles et administrations à Bagdad et dans le sud de l'Irak fermées dimanche, premier jour de la semaine dans le pays: la pression augmente en Irak après un mois de manifestations réclamant «la chute du régime». La contestation, née le 1er octobre, a été marquée par des violences meurtrières qui ont fait, officiellement, au moins 257 morts. Mais, depuis sa reprise le 24 octobre, elle a pris un tour plus festif et est désormais organisée par les étudiants et les syndicats, qui ont accru l'ampleur des rassemblements.

Ensemble, ils ont multiplié les appels à la désobéissance civile dimanche, tandis que les syndicats des enseignants, des ingénieurs, des médecins et des avocats ont déclaré la grève générale, paralysant la plupart des écoles publiques et des administrations de la capitale et du sud. Et les promesses d'élections anticipées, de réformes du système des embauches et des retraites faites par les autorités irakiennes n'y font rien.

Ils veulent le départ «des corrompus»

À Kout, au sud de Bagdad, Tahssine Nasser, manifestant de 25 ans, a expliqué à l'AFP que «couper les routes» permettait d'envoyer «un message au gouvernement». «On leur dit qu'on restera dans la rue jusqu'à la chute du régime et le départ des corrompus et des voleurs». À al-Hilla, dans la province de Babylone, au sud de Bagdad, la plupart des fonctionnaires sont en grève, selon un correspondant de l'AFP.

À Bassora, à la pointe sud du pays, les écoles publiques sont fermées pour la première fois depuis le début du mouvement. Dans les villes saintes chiites de Kerbala et Najaf, de plus en plus d'étudiants en religion participent aux manifestations. En outre, des manifestants bloquent comme ces derniers jours la route menant au port d'Oum Qasr (sud), suscitant l'inquiétude des autorités pour les importations, notamment alimentaires. Des dizaines de bateaux ont été empêchés de décharger leurs cargaisons, a indiqué à l'AFP une source portuaire.

(L'essentiel/afp)