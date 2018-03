LuxairGroup prévoit de créer 250 emplois

Fort de son année 2017 record à 938 000 tonnes transportés et d’un début 2018 «fort et prometteur», LuxairGroup a confirmé jeudi que LuxairCARGO allait créer 150 postes à contrat indéterminé d’ici juillet et qu’une centaine de postes supplémentaires serait à pourvoir d’ici la fin de l’année «si la conjoncture favorable perdure et si le niveau d’activité reste stable», a indiqué le groupe dans un communiqué. Une centaine d’emplois à durée déterminée dans le domaine de la manutention du fret aérien a également été lancé.

Ces nouvelles créations de postes viennent s’ajouter aux 273 que LuxairGroup se targue d’avoir créé depuis le 1er janvier 2015. LuxairGroup emploie aujourd’hui 2 900 salariés auxquels il fait ajouter les 3 000 emplois indirects liés à ses activités.



(L'essentiel)