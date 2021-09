«Choisir entre se chauffer ou nourrir sa famille»

«En ces premiers jours d’automne, et à l’approche de l’hiver, 15% des travailleurs pauvres ne seront pas en mesure d’allumer le chauffage», a indiqué la Confédération européenne des syndicats (CES) dans un communiqué. Cela toucherait plus de 2,7 millions de citoyens de l'UE. «Cette situation a empiré dans 10 États membres de l’UE au cours de la dernière décennie et, aujourd’hui, la montée en flèche des prix de l’électricité risque de plonger encore davantage de travailleurs dans la précarité énergétique», note le CES.

C'est à Chypre et en Bulgarie que la situation est la plus préoccupante selon la CES puisque plus de 40% (respectivement 42,8% et 45,6%) des travailleurs pauvres ne peuvent pas se chauffer. Suivent la Lituanie (34,5%) et le Portugal (30,6%), la Grèce (28,7%) et l'Italie (26,1%). Selon les calculs de la CES, basés sur des données Eurostat, 3% des travailleurs pauvres du Grand-Duché sont également en grande précarité énergétique (soit 1 017 personnes), contre 7,9% en Allemagne, 8,4% en Belgique et 13,3% en France.

«Il est temps que l’Europe agisse»

«Des millions de travailleurs à bas salaire, bien qu’ayant un emploi à temps plein, doivent choisir entre chauffer leur maison ou nourrir correctement leur famille ou payer leur loyer. C’est inacceptable», a lancé la secrétaire générale adjointe de la CES, Esther Lynch. «Malheureusement, l’augmentation des prix de l’énergie signifie que, après une longue journée ou nuit de travail, davantage encore de personnes rentreront dans une maison froide cet hiver où leurs enfants devront aussi faire leurs devoirs», s'inquiète-t-elle. «Il est temps que l’Europe agisse en faisant en sorte que les salaires minimums n’obligent jamais les travailleurs à s’inquiéter de devoir allumer le chauffage».

Les syndicats européens appellent aujourd'hui le Parlement européen à introduire dans le projet de directive européenne sur les salaires minimums - présenté l'automne dernier par la Commission européenne - un «seuil de décence» qui garantirait que lesdits salaires minimums «permettent un niveau de vie décent et ne pourraient jamais être inférieurs à 60% du salaire médian et à 50% du salaire moyen dans aucun des États membres». Ce qui n'est pas le cas dans 20 pays de l'UE, regrette la CES.

(mc/L'essentiel)