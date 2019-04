Le foot et le vélo boostent les ventes d'Intersport

En huit ans, le chiffre d'affaires du groupe a progressé d'un milliard d'euros, selon un communiqué de l'enseigne, qui précise avoir gagné, en 2018, 1,9 point de parts de marché, à 23,7%. Le chiffre d'affaires d'Intersport s'établissait à deux milliards d'euros en 2017. «Nous sommes plutôt satisfaits», a commenté la directrice générale de l'enseigne, Corinne Gensollen.

«On considère être dans notre plan de croissance attendue sur un marché du sport qui est aujourd'hui à +1,4%», a-t-elle ajouté. Le marché du sport français est estimé à 9,2 milliards d'euros en 2018. D'après Mme Gensollen, la croissance d'Intersport a été tirée par «la catégorie football» et l'effet Coupe du monde (20% de la croissance des ventes), le cycle (+15%) et notamment l'augmentation des ventes de vélos électriques, ainsi que le marché du «sportswear» avec une progression des ventes de 9% chez les hommes et 5% chez les femmes, et la progression du fitness (+8%).

660 magasins et 9 500 collaborateurs

Intersport a procédé en 2018 à l'ouverture, à l'agrandissement ou au transfert de 50 magasins en plaine et en montagne. Quatre nouveaux «Blackstore» spécialisés dans la mode urbaine et cinq «The Athlete's Foot», enseigne de baskets de mode, ont également été ouverts. «Aujourd'hui il n'y a aucun de nos magasins qui ouvre à moins de 2 000 mètres carrés», précise la directrice. «Plus on agrandit nos magasins mieux on exprime nos catégories sportives et ça nous permet de présenter aux Français la gamme la plus large sur le sport».

Le réseau Intersport comptait fin 2018 660 magasins et 9 500 collaborateurs. Le groupe a procédé à la création de 500 emplois. Intersport vient également de lancer dans quatre magasins un nouveau service de livraison à domicile baptisé «Ship from Store». Celui-ci doit permettre aux clients de se faire livrer depuis un magasin et non plus seulement depuis les entrepôts via le système «click&collect» lancé en 2017. 100 magasins devraient proposer le «Ship from store» d'ici à la fin de l'année, 300 d'ici fin 2020.

Le groupe a également annoncé une refonte de son «programme de fidélité avec une approche client personnalisée» qui doit prendre la forme d'une nouvelle plateforme récompensant la promotion et la pratique du sport. Intersport prévoit de dépasser son objectif fixé 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et compte sur une progression annuelle de son chiffre d'affaires de 10%.

(L'essentiel/afp)