Une amende d'un milliard contre Wells Fargo

L'établissement «s'est engagé dans des pratiques imprudentes et risquées en maintenant des polices d'assurance collatérales sur des crédits auto et en récoltant des frais qui y étaient associés», a notamment fustigé le régulateur bancaire OCC (Office of the Comptroller of the Currency), une des deux autorités ayant puni Wells Fargo. L'OCC ajoute avoir découvert que la banque, qui opère 8 200 agences aux États-Unis et emploie environ 265 000 personnes, avait surfacturé certains emprunteurs immobiliers.

Il s'agit de la plus grosse pénalité financière contre une banque depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, dont l'administration a considérablement assoupli la règlementation financière mise en place par la loi Dodd-Frank après la crise financière de 2008. «Je vais réduire la règlementation mais durcir les pénalités (financières) si (un établissement) est pris en train de tricher», avait tweeté le 8 décembre le président américain, qualifiant au passage les pratiques commerciales de Wells Fargo de «mauvais agissements».

Peu d'impact

Le montant de l'amende reflète «la gravité des manquements et violations de la loi, les dégâts financiers causés aux consommateurs et l'incapacité de la banque à corriger ses déficiences», a justifié l'OCC. «Nous avons toujours dit que nous appliquerions la loi et c'est ce que nous avons fait en l'espèce», a ajouté Mick Mulvaney, le patron très contesté du Bureau de la protection financière des consommateurs (CFPB), agence créée après la crise.

L'OCC et le CFPB ont ordonné à la banque californienne de restituer aux clients lésés les sommes qui leur ont été indûment prélevées et de renforcer son programme de gestion des risques. «Nous avons fait des progrès pour ce qui est de renforcer nos procédures opérationnelles et nos contrôles internes», a réagi Tim Sloane, le PDG. Mais «nous avons encore beaucoup à faire», a-t-il reconnu. Dans l'immédiat, cette amende n'aura pas de gros impact financier sur Wells Fargo, si ce n'est de réduire de 800 millions de dollars son bénéfice net au premier trimestre, à 4,7 milliards. À ce niveau, l'établissement reste une des entreprises américaines les plus rentables.



(L'essentiel/afp)