Les touristes fuient Venise par peur des inondations

La crainte d'inondations liées aux marées hautes à Venise a entraîné l'annulation de 45% des réservations hôtelières au cours des trente derniers jours. Les images de la marée exceptionnelle du 12 novembre ont fait le tour du monde. «Depuis la mi-novembre, à la suite d'une inondation historique, nous avons enregistré une baisse sans précédent des réservations. Cela ne s'était même pas produit après les attentats des tours jumelles» à New York en 2001, a commenté vendredi le président de l'association vénitienne des hôteliers.

«Sur ce premier mois, nous avons enregistré un pic de 45% d'annulations et nous avons dû annuler des événements, des conférences et d'importantes initiatives prévues pour l'année prochaine», a-t-il précisé. «Si nous avions un taux d'occupation de 100% pour la nuit du Nouvel An en 2018, cette année, ce taux est inférieur à 50%», a ajouté le responsable.

Mauvaise compréhension

Les images de la marée exceptionnelle du 12 novembre, la pire depuis 1966, ont fait le tour du monde suscitant les craintes des voyageurs, en particulier ceux des États-Unis (15% des touristes visitant Venise), du Royaume-Uni (8%) et de France (7%), «Un touriste sur trois vient de ces pays», a souligné le président des hôteliers. Il évoque cependant une mauvaise compréhension de la réalité: «Nous avons reçu des appels inquiets des États-Unis, nous demandant si un enfant d'un mètre trente pouvait venir sans danger».

En réalité, Venise se trouve à plus d'un mètre au-dessus du niveau de la mer, rappelle-t-il. Lorsqu'on parle d'une marée haute de 1m30, le niveau de l'eau est de 30 centimètres et seulement dans certains secteurs de la vieille ville. La marée haute historique n'a duré qu'une heure et demie, puis la situation s'est normalisée en quelques heures, assure-t-il.

(L'essentiel/afp)