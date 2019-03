Lufthansa Group attire de plus en plus de voyageurs

En 2018, davantage de voyageurs ont opté pour un vol avec Lufthansa ou SWISS au départ ou à destination du Luxembourg, indique le groupe dans un communiqué. Ces deux compagnies aériennes font partie de Lufthansa Group, aux côtés d'Austrian Airlines, Eurowings et Brussels Airlines. Le nombre de passagers effectuant un vol long-courrier en Premium Economy Class au départ du Luxembourg pour une destination internationale via Francfort ou Munich a augmenté de plus de 10% par rapport à 2017.

Bénéfice net en baisse de 8%



Lufthansa a annoncé jeudi un bénéfice net annuel 2018 à 2,16 milliards d'euros, en baisse de 8% sur un an. Le premier groupe européen du transport aérien a prévenu que ses capacités de transports augmenteraient en 2019 nettement moins que prévu. En 2018, Lufthansa a été freiné par une hausse des prix du carburant, des perturbations du trafic aérien et la coûteuse absorption d'Air Berlin, malgré une hausse de 6% du chiffre d'affaires, à 35,84 milliards d'euros.

Les voyageurs au départ de Luxembourg ont plébiscité plusieurs destinations comme New York, Singapour et Dubaï. En 2019, Lufthansa Group augmentera le nombre de vols pour Cancún, Singapour et Montréal et ajoutera Austin à son offre internationale, précise le communiqué.

Il y a peu, le groupe a augmenté sa capacité au départ du Luxembourg. Depuis lors, le nombre de passagers augmente chaque année. Lufthansa Group a accueilli 429 321 passagers à bord de ses vols luxembourgeois en 2018. Les vols entrants ont augmenté de 2,6% et les vols sortants de 4% par rapport à l'année précédente. Les lignes directes au départ du Luxembourg desservent Munich, Francfort et Zurich.

(L'essentiel/afp)