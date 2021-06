Editus se repositionne sur le marketing

Les annuaires papier vivent toujours, la dernière édition ayant été distribuée à 40 000 exemplaires. Mais Editus ne souhaite plus seulement être associé à ce produit, qui représente désormais autour de 10% de l’activité, contre 80% il y a encore 10 ans. Internet a fait son trou, le portail editus.lu s’y est engouffré et après 45 ans d’existence, dont 20 en tant que filiale de POST Luxembourg, la société a opéré son repositionnement stratégique. Il passe par une nouvelle identité visuelle, et la création de deux marques, présentées ce mardi. «Nous ne sommes plus un média annuaire, mais une agence marketing. Ce n’est pas sorti du chapeau, c’est une réalité», a insisté le CEO Hugues Langlet.

Editus, qui revendique 10 000 clients au Luxembourg qu’elle met en relation avec des acheteurs potentiels via ses médias, veut s’appuyer sur ce socle pour développer ses nouvelles offres et aller chercher les 55 000 sociétés commerciales actives au Grand-Duché. On s’adresse aux entreprises peu actives en matière de marketing qui veulent «élargir leur base de clients». La marque Neo veut accompagner celles qui ont déjà une sensibilité en la matière, pour «segmenter les cibles et être encore plus performants». Cela implique une gestion de la visibilité des entreprises sur le digital, en multicanal. «Il faut observer comment évoluent les usages et s’y adapter», résume Hugues Langlet.

Editus, qui s’appuie sur 140 collaborateurs, travaille notamment sur une nouvelle mouture de son portail. «On veut sortir de la fonctionnalité moteur de recherche pour aller vers un moteur de mise en relation (pour réserver une table, prendre un rendez-vous chez le médecin, etc.) que ce soit via un produit d’Editus ou d’autres acteurs externes», illustre le dirigeant.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)