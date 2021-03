Ikea va miser encore plus sur la seconde main

La séquence vidéo est un peu «cheap», mais elle devrait tout de même intéresser, à moyen terme, celles et ceux qui fréquentent régulièrement cette grande enseigne d'ameublement. Via une séquence diffusée sur YouTube, le vendredi 26 février 2021, Ikea a en effet annoncé que «dans les deux prochaines années», l'ensemble des magasins belges va implanter le système de «Circular Hub». Le magasin Ikea de Sterpenich, juste à côté de la frontière et très fréquenté par les résidents luxembourgeois, sera donc concerné lors des prochains mois.

Mais qu'est-ce que ce «Circular Hub» qui, à terme, remplacera «le coin des bonnes affaires» situé non loin des caisses. L'Avenir nous apprend que ce sera «un lieu où les clients peuvent ramener leurs vieux meubles et recevoir en échange un bon d’achat de 20 à 50% de leur valeur, suivant l’état d’usure du bien et son potentiel de revente ou de réemploi».

«En tant qu'entreprise responsable, on veut rendre la circularité accessible au plus grand nombre», souligne dans la séquence YouTube tournée à Mons, Fabrice Fouquemberg, Market Manager. «Des modèles d'exposition du show-room ou des articles de chez les clients auront ainsi une seconde vie dans notre "Circular Hub"», poursuit Nicolas Czekalski, Business Navigation and Operation Manager chez Ikea Mons.

(fl/L'essentiel)