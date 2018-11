Bayer supprime 12 000 emplois dans le monde

Près de la moitié de ces postes concerneront les services administratifs, tandis que 4 100 emplois seront supprimés dans la division agrochimique - conséquence directe du mariage avec Monsanto -, 1 250 dans la pharmacie et 1 100 dans les médicaments sans ordonnance. Le géant de la chimie et de la pharmacie va ainsi se séparer de plus de 10% de ses effectifs.

«Ces changements sont nécessaires et vont poser de nouvelles bases pour Bayer, lui permettre d'améliorer ses performances et sa souplesse», a justifié Werner Baumann, le patron du groupe de Leverkusen. Le chimiste allemand a déboursé 63 milliards de dollars (54 milliards d'euros) cette année pour acquérir Monsanto, mastodonte américain des pesticides et des OGM qui produit entre autres le controversé herbicide au glyphosate.

Un recul en Bourse

Ce coûteux mariage, qualifié de «noces du diable» par ses détracteurs, a incité Bayer à mettre ses activités agrochimiques et pharmaceutiques au centre de sa nouvelle stratégie. Bayer veut ainsi se séparer de sa division santé animale, la plus modeste du groupe, et vendre deux activités de parapharmacie, Coppertone (crèmes solaires) et Dr. Scholl's (soin des pieds).

Enfin, le groupe allemand prévoit de céder sa participation de 60% dans Currenta, qui opère trois sites chimiques en Allemagne. À la Bourse de Francfort, le cours de Bayer reculait de 0,73% à 63,76 euros vers 15h45, dans un marché en hausse de 0,37%.

