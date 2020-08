EasyJet accuse de lourdes pertes au 3e trimestre

La compagnie aérienne EasyJet a annoncé ce mardi une perte avant impôts de 324,5 millions de livres (359,6 millions d'euros) entre avril et juin, soit le troisième trimestre de son exercice décalé, en raison de la paralysie du trafic en pleine pandémie, mais se dit plus optimiste pour l'été.

EasyJet, qui a considérablement renforcé ses finances pour traverser la crise, a désormais repris ses vols depuis le 15 juin, et table sur une perte moins importante au quatrième trimestre, selon un communiqué.

Perspective embellie

Le transporteur espère désormais tourner à 40% de ses capacités entre juillet et septembre, alors qu'il ne misait que sur 30% jusqu'à présent, grâce à une amélioration de la demande et à l'assouplissement des restrictions qui frappaient les voyages pendant le confinement. «Il est encourageant de voir des niveaux de demande plus élevés que prévu en juillet», a déclaré Johan Lundgren, directeur général du groupe, qui s'est félicité en outre des réservations pour le reste de l'été.

EasyJet, qui était rentable un an plus tôt, a toutefois perdu beaucoup d'argent entre avril et juin, en plein confinement, faute d'avoir pu faire voler ses avions. Son chiffre d'affaires a été réduit presque à néant, à 7 millions de livres, contre 1,76 milliard au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le groupe a pris ces derniers mois une série de mesures pour préserver des finances mises à mal par la crise du transport aérien.

Jusqu’à 4 500 postes affectés

Il vient notamment de lever 419 millions de livres par le biais d'une émission de nouvelles actions, ce qui porte le total des liquidités engrangées depuis le début de la pandémie à 2,2 milliards de livres, dont un prêt de 600 millions de livres obtenu auprès des pouvoirs publics au Royaume-Uni.

Comme ses concurrents, le groupe a également annoncé des suppressions d'emplois de grande ampleur, qui vont affecter jusqu'à 4 500 postes, soit près du tiers de ses effectifs. Enfin, EasyJet souhaite que le gouvernement britannique apporte un coup de pouce au secteur aérien et suggère une suspension temporaire de la taxe sur les billets d'avion, afin de favoriser la reprise.

(L'essentiel/afp)