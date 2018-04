BGL BNP Paribas conserve de solides résultats

BGL BNP Paribas a dégagé un résultat net consolidé de 365,8 millions d'euros en 2017, en retrait de 9% par rapport à l'exercice précédent, selon des résultats présentés ce jeudi au siège de la banque, au Kirchberg. Un recul expliqué par des événements exceptionnels enregistrés en 2016, comme la vente d'une partie du bâtiment Royal-Monterey pour 44 millions d'euros. Le produit net bancaire s'établit à 1,345 milliard d'euros (- 0 ,5%), avec une activité toujours « pénalisée par un environnement de taux bas ». Pour autant, la performance commerciale reste satisfaisante. « L'environnement économique au Luxembourg est toujours très bon, la croissance de la population est à plus de 2%, le pouvoir d'achat global augmente, le besoin d'immobilier et de construction aussi... Il y a donc beaucoup de facteurs positifs qui permettent de compenser l'environnement de taux bas », observe Carlo Thill, président du comité de direction.

Les volumes moyens de dépôts sont ainsi en hausse de 15% sur un an, « grâce à une très forte collecte auprès de la clientèle des entreprises ». Les encours moyens de crédit avancent aussi, de 7%, portés « par la progression des crédits aux particuliers, notamment au niveau des crédits immobiliers, et des crédits aux entreprises ». Le métier de gestion de fortune apporte aussi sa pierre, avec une croissance de 9% des actifs sous gestion, et des encours moyens de crédits qui continuent de suivre une courbe ascendante (+ 28 %). Pour continuer le développement en matière de banque privée, BGL BNP Paribas a annoncé l'acquisition de ABN AMRO Bank Luxembourg, et « il y aura encore des opportunités de rachats à venir. On est attentifs, nous regardons », relève Carlo Thill, arguant de fonds propres suffisants pour financer ces ambitions.

Forte de ces résultats, la banque a versé au total près de 145 millions d'euros de dividendes, contre 184 millions un an plus tôt. L'Etat luxembourgeois, actionnaire à hauteur de 34%, touche ainsi un peu plus de 49 millions d'euros. Côté stratégie, la banque entend poursuivre le développement de son approche omnicanale, face à des clients de plus en plus connectés. Les services digitaux sont développés, via la création de prototypes en collaboration avec les clients et des FinTech. Quelques 18 millions d'euros supplémentaires ont ainsi été consacrés à la digitalisation. Dans ce contexte, les frais généraux de la banque, qui employait 2 379 collaborateurs au 31 décembre 2017, ont atteint 683,5 millions d'euros, en hausse de 3%.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)