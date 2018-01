5,6 millions de visiteurs à Europa-​​Park, un record

Le parc a battu le précédent record, établi en 2015, de quelque 100 000 visiteurs et «s'impose toujours davantage comme un faiseur de tendances», selon son propriétaire Roland Mack. La direction a expliqué ce record par le lancement d'une nouvelle attraction cet été, le «Voletarium», le «taux de remplissage excellent» des hôtels du parc et le succès grandissant du tourisme d'affaires et des séminaires d'entreprises, «devenus une activité à part entière pour Europa-Park».

Ouvert en 1975, l'Europa-Park est un géant des loisirs doté de cinq hôtels, d'une cinquantaine de restaurants et de plus de 100 attractions. Quelque 3 700 personnes travaillent sur le site de Rust, village tout proche de la frontière française, entre Strasbourg et Fribourg en Allemagne. En septembre, l'entreprise a débuté la construction d'un parc aquatique, dont l'ouverture est prévue fin 2019, pour un investissement de 150 millions d'euros. «Le parc aquatique et son hôtel permettront la création de 550 emplois», a-t-on précisé.

En 2018, «l'Hexagone est à l'honneur» du parc allemand avec les refontes du quartier français et de son attraction phare, un grand huit dans l'obscurité, prévues pour l'été, a expliqué une porte-parole du groupe. Depuis sa création, «le parc a accueilli 110 millions de visiteurs, dont 25% de Français», a avancé le groupe dans son communiqué. Europa-Park est le deuxième parc d'attractions d'Europe, derrière Disneyland Paris.

(L'essentiel/AFP)