David Malpass à la tête de la Banque mondiale

L'Américain David Malpass a été officiellement - et sans surprise - nommé président de la Banque mondiale et prendra ses fonctions mardi pour un mandat de cinq ans, a indiqué vendredi l'institution de développement dans un communiqué.

David Malpass, 63 ans, un fidèle soutien du président Donald Trump jusqu'ici sous-secrétaire au Trésor américain en charge des affaires internationales, a été «unanimement sélectionné» par le conseil d'administration de la Banque mondiale, dit le communiqué. Une règle tacite veut que la direction de l'institution revienne à un Américain et celle du Fonds monétaire international (FMI) à un Européen.

David Malpass, un fidèle de Trump dirigera la Banque mondiale. Une nomination qui fait grincer des dents. | par @mdevergeshttps://t.co/NeCPPO2Eyy– Le Monde (@lemondefr) 5 avril 2019

David Malpass était le seul candidat présenté et sa nomination ne faisait aucun doute. Il remplace Jim Yong Kim. Ce dernier avait créé la surprise en janvier en annonçant sa démission alors que son second mandat devait le mener jusqu'en 2022 à la tête de la banque. David Malpass n'a pas hésité à critiquer publiquement, en 2017, les institutions internationales, les jugeant dépensières, «pas très efficaces» et «souvent corrompues dans leurs pratiques de prêts», faisant craindre qu'il ne soit pas la personne idoine pour diriger l'une de ces institutions.

Plus récemment, interrogé sur ses priorités s'il devait diriger la banque, David Malpass avait indiqué qu'il voulait recentrer l'institution sur «le coeur de sa mission» en sortant de la pauvreté les pays les plus pauvres et en réduisant l'accès aux prêts de pays plus développés comme la Chine. La Banque mondiale, fondée en même temps que le FMI en 1944 lors de la conférence de Bretton Woods, a pour mission de réduire la pauvreté dans le monde en finançant des projets de développement.

(L'essentiel/afp)