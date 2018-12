Discrètement, Toblerone est devenu un produit halal

Le Toblerone est halal depuis avril 2018. Son propriétaire, le groupe alimentaire américain Mondelez, a fait certifier son site de production de Berne-Brünn, a révélé le journal suisse SonntagsBlick. Cela signifie que le chocolat à la forme dentelée iconique est conforme à la loi islamique et peut être consommé sans hésitation par les musulmans.

La recette originale n'a pas été modifiée, mais les ingrédients et la production ont été adaptés, a expliqué un porte-parole de la société. Cela signifie notamment que tout contact, de près ou de loin, avec le porc ou l'alcool doit être évité. Les installations doivent être régulièrement inspectées par des imams, qui veillent au respect des règles. Son producteur, Mondelez est resté très discret sur l'obtention de ce label qui ne fait pas que des heureux. Des appels au boycott ont déjà été lancés contre d'autres entreprises l'ayant fait valider.

Mondelez exporte 97% des Toblerone et ne veut pas manquer le marché de l'alimentation halal en plein essor. Celui-ci pèse plusieurs centaines de milliards d'euros par an et une progression de plus de 30% de l'économie islamique mondiale est attendue d'ici à 2021, selon une récente étude de Thomson Reuters.

(L'essentiel/laf)