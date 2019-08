Le tourisme montre des signes d'essoufflement

Après des années de progression, le secteur du tourisme, vital pour l'économie thaïlandaise, montre des signes d'essoufflement, pénalisé par une baisse des visiteurs chinois et l'appréciation de la monnaie locale qui rend les vacances plus chères dans le royaume. Le pays a accueilli 19,8 millions de touristes sur les six premiers mois de 2019, une quasi-stagnation (+1,48%) par rapport à la même période de 2018, d'après les données du ministère du Tourisme. À titre de comparaison, la fréquentation étrangère avait bondi de 9% de 2016 à 2017 et de plus de 7% de 2017 à 2018.

Les touristes chinois, première clientèle étrangère en Thaïlande, boudent le royaume (-5% sur un an au premier semestre) depuis le naufrage en juillet 2018 d'un bateau à Phuket dans lequel 47 ressortissants du pays ont trouvé la mort. Cette catastrophe avait mis en lumière des défaillances dans les conditions de sécurité de certains opérateurs en Thaïlande, soulevant des craintes en Chine. En cause aussi le baht thaïlandais, qui s'est apprécié de près de 5% depuis le début de l'année face au billet vert et de 8% face au yuan chinois.

Plan de relance

«Cela a bien sûr un effet». Les touristes «préfèrent aller au Vietnam, en Malaisie, à Singapour ou en Indonésie», relève Wichita Propergol, président de l'Association des agents de voyage thaïlandais, sollicité par l'AFP. Pour tenter d'enrayer l'essoufflement du secteur, contributeur vital pour l'économie du pays, les autorités ont annoncé la semaine dernière un plan de relance de 10 milliards de dollars, en partie destiné au tourisme. Elles envisagent aussi d'introduire un programme d'exemption de visa à destination des visiteurs chinois et indiens, leur permettant de séjourner librement dans le pays jusqu'à 15 jours.

«Cette mesure facilitera encore la venue des clients en provenance de ces deux principaux marchés», a déclaré Chattan Kunjara Na Ayudhya de l'autorité du tourisme. Bien que les sites les plus populaires ne soient pas aussi fréquentés que d'habitude, la Thaïlande reste une destination toujours appréciée pour ses plages, sa gastronomie et ses nombreux centres commerciaux. Et les ressortissants de certains pays affluent dans le royaume. Le contingent de touristes indiens a ainsi bondi depuis l'année dernière (+24% sur un an au premiers semestre 2019), atteignant près d'un million. Le ministère thaïlandais du Tourisme prévoit la venue de quelque 40 millions de visiteurs étrangers cette année.

