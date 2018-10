19 millions de touristes en Lorraine en 2017

Le nombre de touristes visitant l'ancienne Région Lorraine, désormais intégrée au Grand Est, ne cesse d'augmenter. Ainsi, l'an dernier, les quatre départements lorrains (Vosges, Meuse, Moselle et Meurthe-et-Moselle) ont reçu 19 millions de visiteurs, 4% de plus qu'en 2016 et 15% de plus qu'en 2013, selon des chiffres publiés jeudi, par l’Observatoire lorrain du tourisme (OLT). Ils ont, au total, passé 23 millions de nuitées dans la région (+8% sur un an et +16% sur cinq ans).

Ces visiteurs ont naturellement dépensé beaucoup d'argent: en tout, 1,4 milliard d'euros (+6% sur un an et +14% sur cinq ans). Des dépenses qui ont un impact non négligeable sur l'économie locale. Ainsi, Lorraine Tourisme a calculé 1,1 milliard d'euros de retombées économiques, un chiffre qui augmente au même rythme que les dépenses. «Ces excellents résultats confortent le tourisme comme secteur d’activités incontournable de l’économie lorraine, créateur de richesses et source d’emplois non délocalisables», se félicite Lorraine Tourisme.

(L'essentiel)