La restructuration a pesé lourd sur Deutsche Post

Deutsche Post a lancé, l'été dernier, un vaste plan de réorganisation de sa division courrier, commerce électronique et paquets (PeP), pour s'adapter au déclin continu de l'activité traditionnelle de courrier et à l'essor du colis, porté par le commerce en ligne. «Les développements de notre section PeP ont lourdement pesé sur 2018», a déploré Frank Appel, patron de Deutsche Post, reconnaissant que «le difficile équilibre entre coûts et bénéfices» n'avait pas pu être tenu en cette année de refonte.

L'entreprise de Bonn (ouest) a ainsi dégagé l'an dernier un bénéfice net de 2,08 milliards d'euros, en baisse de 23,5% sur un an. Sur le plan opérationnel, son bénéfice (Ebit) a également reculé de 15,5% à 3,16 milliards d'euros. Les recettes ont légèrement progressé de 1,8% sur un an à 61,55 milliards d'euros. Dans le détail, le résultat net a fléchi de 36,1% sur un an à 509 millions d'euros au quatrième trimestre.

Néanmoins, le groupe a relevé son objectif de résultat opérationnel Ebit annuel, qu'il avait abaissé en juin à 3,2 milliards d'euros. Il mise désormais sur un bénéfice opérationnel situé entre 3,9 et 4,3 milliards d'euros pour 2019 et toujours sur 5 milliards d'ici 2020.

(L'essentiel/afp)