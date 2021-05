AB InBev: un nouveau boss et des bénéfices

Le PDG du groupe belgo-brésilien, Carlos Brito, quittera ses fonctions le 1er juillet, après quinze années à sa tête, pour être remplacé par Michel Doukeris, actuel président de la zone Amérique du nord. «Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de notre entreprise sous la direction de Michel», a commenté dans un communiqué le Brésilien de 61 ans. Sous sa direction, AB InBev aura notamment racheté son concurrent britannico-sud-africain SABMiller en 2016.

M. Doukeris s'est pour sa part dit «honoré» de sa nomination et «impatient d'apporter une perspective nouvelle» au groupe, dont le siège social est à Louvain (centre de la Belgique). Né en 1973 à Lages, au sud du Brésil, il a suivi des études d'ingénieur chimiste et obtenu des diplômes de marketing. Il a intégré AB InBev en 1996, où il a progressivement gravi les échelons: président pour la Chine, la région Asie-Pacifique, puis responsable mondial des ventes, avant de prendre la tête de la région Amérique du Nord.

