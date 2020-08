Pékin reste loin de ses engagements commerciaux

Près de sept mois après la signature d'un accord commercial préliminaire entre Washington et Pékin, les achats chinois de produits agricoles américains restent très en retard par rapport aux objectifs fixés en janvier. Des hauts responsables des deux pays doivent s'entretenir par vidéo-conférence le 15 août pour faire le point sur ce texte. Au chapitre des produits agricoles, Pékin s'était engagé à augmenter ses importations de 32 milliards de dollars par rapport au niveau de 2017. Mais selon des données compilées par le Peterson Institute for International Economics (PIIE), les achats agricoles chinois étaient, fin juin, loin du niveau où ils devraient être.

Ils avaient atteint seulement 39% de leur cible semi-annuelle, en se basant sur les chiffres américains, et 48%, en se référant aux chiffres des douanes chinoises. «On aura de la chance si on revient aux niveaux de 2017», avant le début de la guerre commerciale sino-américaine, souligne Chad Bown, auteur de l'étude et chercheur pour le PIIE. Depuis la mi-juillet, les commandes chinoises de maïs et surtout de soja se sont toutefois multipliées, ce qui a offert un peu de répit aux agriculteurs américains.

Objectifs «inatteignables»

Les commandes ont par ailleurs été passées alors même que les tensions politiques et diplomatiques entre les deux pays sont vives. Selon Jack Scoville, analyste du marché agricole pour Price Futures Group, la Chine «a conscience que nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde, mais elle a besoin de ces produits et va en commander autant que nécessaire». Ces ordres d'achat peuvent cependant être révoqués tant que les cargaisons n'ont pas quitté les ports américains, un risque qu'évoquent plusieurs experts. «Le Brésil et l'Argentine commencent leurs récoltes fin février-début mars. La Chine pourrait à tout moment annuler ses commandes de juillet et acheter à des prix plus bas si l'opportunité se présentait», note Brian Hoops, président de la maison de courtage Midwest Market Solutions.

Pour l'heure, l'accord préliminaire tient, en dépit de la récente montée en température entre les deux pays et de la pandémie de Covid-19. Mi-juin, le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, a assuré que la Chine avait donné des gages à Washington au sujet de ses achats de soja, de maïs et d'autres produits agricoles. Du côté de la Maison-Blanche, les engagements de Pékin devaient servir d'argument à Donald Trump pour sa campagne de réélection en novembre. Mais pour M. Bown, le fait que Pékin n'ait pas levé la quasi-totalité de ses droits de douane supplémentaires sur les produits américains imposés pendant la guerre commerciale rend les objectifs de l'accord «inatteignables».

(L'essentiel/afp)