Faillite de Carillion, géant du BTP et des services

Carillion explique dans un communiqué n'avoir eu d'autre choix que «de se placer en liquidation avec effet immédiat», laissant sur le carreau ses quelques 43 000 employés dans le monde dont 19 500 au Royaume-Uni. Il précise que le gouvernement devrait apporter les fonds nécessaires pour maintenir les services publics fournis par Carillion et qui représentaient une bonne partie de son activité.

«C'est un jour très triste pour Carillion (...) Ces derniers jours nous n'avons pas été capables de trouver les fonds pour soutenir notre activité et c'est avec le plus grand regret que nous avons pris cette décision», note Philip Green, président du conseil d'administration du groupe, cité dans le communiqué. La liquidation de la société va désormais être orchestrée par un responsable désigné par le tribunal des faillites ainsi que par le cabinet PwC.

Action en chute libre

Carillion a mené d'âpres discussions durant le week-end avec des représentants du gouvernement et ses créanciers, avec pour espoir de réduire sa dette et renforcer son capital, mais sans succès. Le groupe, qui a émis trois avertissements sur résultats depuis juillet 2017 et vu son directeur général démissionner l'été dernier, croulait sous une dette de 1,5 milliard de livres (1,68 milliard d'euros), dont celles liés à son fonds de retraite.

Sa situation financière s'est lourdement dégradée ces dernières mois, en raison de reports de chantiers et de difficultés dans l'exécution de contrats. Le prix de son action a été divisé par plus de dix depuis l'été.

(L'essentiel/AFP)