Dans la zone euro, un timide parfum de réforme

Profitant de l'amélioration de la conjoncture économique, Bruxelles et les Etats membres cherchent à tirer les leçons des violents soubresauts financiers qui ont mené la Grèce au bord d'une sortie de la zone euro à partir de 2010, et ont fait douter de la cohésion même de l'union monétaire, qui réunit aujourd'hui 19 Etats sur les 28 que compte l'Union Européenne (UE). Institutions et Etats doivent aussi faire face au désenchantement d'une partie de la population, inquiète des effets de la mondialisation et tentée par le repli sur l'espace national.

L'épisode du Brexit a montré qu'un peuple pouvait très bien rompre son engagement européen, si celui-ci ne lui apporte pas satisfaction. Ces derniers mois, le président Emmanuel Macron, qui veut incarner un nouveau projet européen, a multiplié les discours en faveur de réformes à la fois de l'Union des 28 et du cercle plus restreint de la zone euro. "L'enjeu qui est le nôtre au coeur de la zone euro, c'est de savoir comment nous arrivons à faire de cette zone une puissance économique concurrente de la Chine et des Etats-Unis et c'est comment nous arrivons à résoudre ce que depuis dix ans nous échouons à faire, créer de l'emploi", avait déclaré en septembre le président français.

Un budget pour la zone euro ?

Avec un Produit intérieur brut (PIB) de 11 934 milliards de dollars (environ 10 788 milliards d'euros) pour 2016, le poids de la zone euro est comparable à celui de la Chine (11 199 milliards de dollars) mais reste derrière les Etats-Unis (18 624 milliards), selon les données de la Banque mondiale. Mais l'idée de réformer la zone euro fait l'objet de discussions tendues entre les pays concernés.

Ceux du Nord, comme les Pays-Bas et l'Allemagne, première puissance économique européenne, se montrent réticents à mutualiser des richesses avec des pays du Sud, tels que la France, l'Italie ou l'Espagne, dont ils jugent la politique budgétaire trop laxiste. Ils préfèrent se concentrer sur des réformes plus techniques destinées principalement à assurer un meilleur respect des règles du pacte de stabilité européen (déficit public sous les 3% du PIB, endettement public inférieur à 60% du PIB...), considérées comme le meilleur rempart contre de futures crises financières.

La Commission européenne tente de trouver une voie de compromis, et a proposé le 6 décembre un ensemble de mesures comprenant notamment la création d'un Fonds monétaire européen et l'institution d'un ministre des Finances de la zone euro. Macron s'est fait le champion d'un futur budget pour la zone euro, qu'il souhaite conséquent, représentant "plusieurs points de PIB" de la zone. Ce budget pourrait être financé par des "taxes européennes dans le domaine numérique ou environnemental" avant peut-être qu'un jour un impôt sur les sociétés harmonisé ne vienne également apporter sa contribution.

