Amazon investit plus dans le transport

Les noms des autres investisseurs n'ont pas été dévoilés, mais mardi une source proche du dossier avait indiqué à l'AFP que General Motors discutait, au côté d'Amazon, avec Rivian pour acquérir une participation minoritaire dans cette jeune pousse basée dans le Michigan (nord).

Rivian est présentée par des observateurs comme un potentiel rival de Tesla, le fabricant de véhicules électriques fondé par Elon Musk.La jeune pousse, fondée en 2009 par R.J Scaringe, un trentenaire, a dévoilé, en novembre dernier au salon automobile de Los Angeles, un pickup, le R1T, et un SUV, le R1S.

Amazon s'implique davantage dans le transport

Elle entend commercialiser ces véhicules en 2020 aux États-Unis et espère les exporter un an plus tard. Les pickups et les SUV sont parmi les voitures les plus vendues aux États-Unis et leurs marges importantes permettent aux constructeurs de faire face à la hausse des coûts de l'acier et de l'aluminium, au plafonnement attendu des ventes et au déclin des voitures compactes (berlines et citadines).

«La vision de Rivian sur l'avenir du transport électrique nous a convaincus», a justifié Jeff Wilke, le patron de la division Consommateurs chez Amazon. Rivian permettrait à Amazon de continuer à pousser ses pions dans le transport pour tenter de résoudre d'éventuels problèmes de logistique et réduire ses coûts de livraison.

Le géant du commerce en ligne a investi la semaine dernière dans Aurore, une startup américaine spécialisée dans le développement de la voiture autonome. Rivian a insisté sur le fait qu'elle allait demeurer une société indépendante.

(L'essentiel/afp)