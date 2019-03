Hilton veut tripler son parc d'hôtels en France

L'ouverture d'hôtels à Paris, Orly, Tours et Lille est notamment prévue, a annoncé le groupe hôtelier américain Hilton, jeudi. Pour se développer dans l'Hexagone, le groupe, dont le portefeuille comprend 5 500 hôtels dans 109 pays et 15 marques différentes, mise sur deux d'entre elles: Hilton Garden Inn et Hampton by Hilton, positionnées en milieu de gamme. «Nous sommes très dynamiques en Europe, en particulier en Allemagne, en Pologne, au Royaume-Uni et en France, qui reste une destination mondiale phare», a indiqué David Heijligers directeur général du développement en France et au Benelux.

«En plus de Paris et du grand Paris, nous regardons le top 10 des grandes villes françaises pour nos futures implantations, et nous tablons sur une trentaine d'établissements dans trois à cinq ans», a-t-il expliqué. Cinq établissements vont ainsi ouvrir prochainement, dont trois Hilton Garden Inn: l'un fin 2019, à proximité du Parc Paris-Orly-Rungis, avec 105 chambres, les deux autres en 2021, dans le quartier parisien de La Villette (92 chambres) et dans le centre de Tours (100 chambres).

Revenu par chambre en hausse

Les deux autres, des Hampton by Hilton, seront situés à Lille (le plus vaste des cinq, avec 141 chambres, ouverture prévue en 2020) et au centre de Tours (70 chambres, ouverture en 2021, à proximité du Hilton Garden Inn). Avec ces deux établissements à Tours, le groupe vise notamment une clientèle de touristes anglo-saxons qui vient visiter les châteaux de la Loire, selon M. Heijligers. Le groupe veut aussi lancer à Paris -et à Amsterdam- sa nouvelle marque de petits hôtels Motto, dont le premier établissement a ouvert à Londres, il y a quelques semaines.

Hilton a bouclé «une très belle année 2018, avec une belle croissance en France, notamment grâce à des événements comme le trophée de golf Ryder Cup, en dépit de l'impact des mouvements sociaux des "gilets jaunes" en fin d'année», a rapporté M. Heijligers. Hilton a vu son revenu par chambre, indicateur-clé du secteur, augmenter l'an dernier de 3% au niveau mondial, et de 5,8% en Europe. Il ne communique pas les détails par pays.

(L'essentiel/afp)