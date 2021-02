Daimler et Amazon unis pour des camions autonomes

Torc Robotics, filiale américaine de Daimler spécialisée dans les logiciels d'automatisation de véhicules, va s'appuyer sur les solutions d'informatique dématérialisée (cloud) d'Amazon Web Services (AWS) en vue de développer la technologie de conduite très automatisée (niveau 4), indique un communiqué. Les systèmes développés par AWS offrent «l'évolutivité et la vitesse nécessaires pour une transmission, un stockage et un calcul sûrs et stables de toutes les données collectées pendant la conduite», est-il précisé.

Des essais en vue d'une prochaine génération de camions autonomes seront effectués dans les rues du Nouveau-Mexique et de Virginie aux États-Unis. Le développement de véhicules autonomes fait que d'énormes quantités de données sont générées à partir d'une grande variété de capteurs. Ces tests vont permettre de rapprocher «les camions de niveau 4 de la commercialisation», déclare Michael Fleming, PDG de Torc Robotics, sans citer d'horizon de temps précis pour leur première mise en vente.

Torc Robotics, basé à Blacksburg aux États-Unis, et Daimler Trucks ont entamé une coopération depuis le printemps 2019, avant que le groupe de Stuttgart n'en devienne le propriétaire. Également cette année là, Daimler visait des camions hautement autonomes commercialisables d'ici une décennie. Daimler Trucks a déjà signé en octobre 2020 un partenariat mondial avec Waymo, la filiale de Google-Alphabet, pour équiper les camions de la gamme Freightliner Cascadia de la technologie de conduite autonome aux États-Unis.

Association avec Nvidia

La Bourse a bien accueilli l'annonce du jour, le titre Daimler gagnant 0,78% à 65,52 euros à 9h à la Bourse de Francfort, dans un Dax reculant de 0,32%. Début février, le marché avait déjà réagi positivement à l'annonce par Daimler de vouloir se scinder en deux, en ne gardant que sa division automobile avec la marque phare Mercedes-Benz tandis que l'activité «Truck and Bus» va être placée en Bourse.

Pour développer les systèmes informatiques et d'intelligence artificiels pour la conduite autonome dans les voitures, Daimler s'est associé en juin 2020 au géant des puces et cartes graphiques américain Nvidia. Les deux entreprises planchent sur des assistants de conduite (niveau 2) et une conduite autonome temporaire où un humain doit pouvoir reprendre le contrôle à tout moment, si le système le demande (niveau 3), ainsi que sur des voitures qui se garent en autonomie totale (niveau 4).

(L'essentiel/AFP)