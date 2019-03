Pour désinfecter, Probiotic mise sur les bactéries

Martin Schoonbroodt a lancé «la guerre à la mauvaise utilisation des antiseptiques et à la surconsommation d’antibiotiques». Ce Belge trentenaire est directeur de Probiotic, start-up installée à Beiler, dans le nord du Luxembourg. Elle y fabrique des produits de nettoyage, d’hygiène et de dépollution des sols. Avec une particularité, l’utilisation de biotechnologies et le bannissement de produits chimiques.

À l’origine, deux facteurs déclencheurs. Martin Schoonbroodt est lui-même devenu résistant aux antibiotiques, suite à un lourd traitement quand il était plus jeune. Les prédictions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alertant sur la multirésistance bactérienne qui, en 2050, sera la première cause de décès au monde devant le cancer et le diabète réunis, le pousseront aussi à se lancer en 2014.

Gamme large

Les produits Probiotic sont commercialisés sous la marque Provilan. «On se concentre sur les solutions incluant les probiotiques, qui sont de bons micro-organismes. En matière d’hygiène, au lieu d’éradiquer toutes les bactéries, on favorise la bio compétition pour faire diminuer les mauvaises bactéries», explique le directeur.

La gamme va du produit de nettoyage de surfaces dures au savon pour tous, en passant par les shampoings pour chiens, chats ou chevaux, les poudres de dépollution des sols, de l’air ou de l’eau, mais aussi le traitement des eaux usées. Les débouchés se font auprès d’hôpitaux, de pharmaciens, de vétérinaires, de magasins bios... Probiotic bénéficie du soutien du ministère luxembourgeois de l’Économie avec l’appui des chercheurs du List.

