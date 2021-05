Effondrement du bitcoin et d'autres cryptomonnaies

Ce dimanche, la «première» des cryptomonnaies, le bitcoin, aurait perdu près de 50% depuis son record d’avril. Elle tourne désormais autour de 35 000 dollars. Ces derniers jours, les régulateurs chinois ont annoncé qu'ils allaient interdire aux institutions financières de proposer des services liés aux cryptomonnaies et de renforcer la réglementation sur le «minage» et les échanges de bitcoin. Elon Musk, un de ses plus fervents partisans, avait en quelque sorte déjà enclenché le mouvement, en déclarant ne plus vouloir l’accepter comme moyen de paiement pour les voitures électriques de son groupe.

Du bitcoin à l’ether en passant par le dogecoin, la sanction semblerait être à la mesure de l’engouement. Tolérance des autorités de contrôle monétaire et financier à l'égard du bitcoin? comme l’affirme Jean-Michel Servet, professeur honoraire à l’IHEID Genève, cité par «Le Temps».

Limites des superviseurs des marchés financiers confrontés à l’usage croissant des cryptomonnaies? La chute n’est-elle que temporaire? Partisan et adversaires demeurent partagés sur le potentiel de ces objets monétaires.

(L'essentiel)