Biden s’attaque aux forages de pétrole et de gaz

Déterminé à mettre en œuvre son plan pour le climat, Joe Biden doit annoncer mercredi des mesures contre les forages de gaz et de pétrole sur les terres fédérales américaines, selon plusieurs médias et un mémo de la Maison Blanche.

L’administration du président démocrate a rédigé un texte imposant un moratoire sur l’octroi de nouvelles concessions pour des forages pétroliers et gaziers sur les terres et les eaux appartenant au gouvernement, d’après le Washington Post. Si le moratoire n’aura pas d’impact sur les concessions déjà accordées, il permettra à Joe Biden de tenir une de ses promesses de campagne.

Enrayer la biodiversité

Les États-Unis devraient aussi s’engager à préserver l’intégrité de 30% des terres et des eaux fédérales d’ici 2030, afin d’enrayer la perte de la biodiversité. Près d’un quart des émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis proviennent d’énergie produite sur des terrains fédéraux, note un rapport gouvernemental de 2018. Et l’octroi de concessions pétrolières, gazières, ou d’extraction de charbon a généré près de 11,7 milliards de dollars de revenus pour le gouvernement américain en 2019, selon les chiffres du département de l’Intérieur.

Avec cette série de mesures, Joe Biden se rapproche ainsi de manière concrète de son objectif d’abandon progressif des énergies fossiles, et d’une neutralité carbone dans le secteur énergétique d’ici 2035 et dans l’ensemble de l’économie d’ici 2050.

Un projet contesté

Mais certaines associations environnementales, comme l’ONG Oceana, souhaitent que le nouvel hôte de la Maison Blanche aille encore plus loin, transformant le moratoire sur les forages en une interdiction permanente. «En protégeant de façon pérenne nos côtes de forages polluants en pleine mer et en privilégiant des sources renouvelables d’énergie, comme l’éolien en mer, on peut simultanément combattre le changement climatique et garantir une économie verte pour nos littoraux», explique Diane Hoskins, porte-parole d’Oceana sur le sujet.

Le projet présidentiel a aussi provoqué de vives critiques dans l’industrie des énergies fossiles. «Limiter l’exploitation (d’énergies fossiles) sur les terres et les eaux de l’Etat ce n’est rien de moins qu’une politique visant à "importer davantage de pétrole"», lance Mike Sommers, président de la plus grande fédération des professionnelles de l’industrie pétrolière et gazière aux Etats-Unis.

