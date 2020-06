La somme d'1,9 milliard d'euros est... introuvable

La fintech Wirecard a admis lundi qu'une somme de 1,9 milliard d'euros inscrite au bilan mais que les auditeurs n'avaient pas été en mesure de certifier «n'existe très probablement pas», nourrissant les soupçons de fraude qui ont conduit à la démission de son patron. Le prestataire de paiements, dont le cours de Bourse s'est effondré aux trois quarts en deux jours jeudi et vendredi, a par ailleurs retiré son résultat provisoire 2019 publié en février, le résultat du premier trimestre 2020 et «ne peut pas exclure une révision des résultats des années précédentes».

Wirecard, entré au Dax en septembre 2018 et désormais au cœur de ce qui devrait être un des plus grands scandales financiers récents, a également retiré sa prévision de résultat 2020 et son objectif 2025 concernant le volume des transactions, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel. Cette annonce fait suite à la démission, vendredi, du patron et fondateur Markus Braun de Wirecard, jeune entreprise bavaroise fondée en 1999 et qui servait au départ d'intermédiaire dans des paiements en ligne réalisés pour l'industrie du porno et des jeux en ligne.

La veille, Wirecard avait reporté in extremis la présentation du bilan 2019 complet, que les auditeurs ont refusé de certifier. La raison: il leur avait été impossible d'établir avec certitude l'existence de fonds censés se trouver sur des comptes de tiers aux Philippines.

(L'essentiel/afp)