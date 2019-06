Le G20 Finances inquiet de la guerre commerciale

Dans un climat assombri par le différend sino-américain, le G20 Finances a mis en avant dimanche les risques liés à l'aggravation des tensions commerciales. C'est une petite ligne dans le communiqué final mais qui a suscité des délibérations longues et compliquées, d'après des participants. «La croissance mondiale semble se stabiliser mais elle reste faible et les risques d'une détérioration demeurent. Surtout, les tensions commerciales et géopolitiques se sont intensifiées», écrivent les ministres des Finances et les dirigeants des banques centrales des pays du G20, réunis ce week-end au Japon.

La voix dissonante est venue de ceux qui ont bouleversé l'ordre multilatéral: les États-Unis, persuadés que le volet commercial n'est pas à blâmer dans le ralentissement économique actuel. «Je ne dirais pas que c'est eux contre tous les autres mais cela y ressemble beaucoup», a confié devant quelques journalistes le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici. Même tonalité du côté de Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI): «La principale menace provient des tensions commerciales persistantes. La route devant nous demeure précaire». La Chine, quant à elle, s'est montrée discrète pendant la réunion.

Le secrétaire d'Etat américain au Trésor Steven Mnuchin a rencontré à Fukuoka le gouverneur de la banque centrale chinoise, Yi Gang, évoquant plus tard sur Twitter une discussion «constructive» et «franche sur les questions commerciales». Mais il ne faut pas attendre d'avancées avant le sommet du G20, prévu pour fin juin à Osaka, a-t-il prévenu: c'est au plus haut niveau de l'État que les choses vont se jouer, entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

(L'essentiel/afp)