Le géant Quiksilver s'offre Billabong

La maison mère américaine des marques Quiksilver et Roxy, Boardriders, s'apprête à racheter son concurrent australien Billabong, selon des communiqués diffusés jeudi. Cette fusion réunit deux grands noms de vêtements de sports de glisse. Au total, ces deux entreprises bien implantées dans le monde du surf, du ski et du skate comptent 630 magasins dans 28 pays, 7 000 entreprises clientes dans 110 pays et des sites en ligne dans 35 pays.

Boardriders, sous le contrôle du fonds d'investissement Oaktree qui possède déjà 19% de Billabong, va racheter les actions restantes de l'entreprise australienne au prix de 1 dollar australien l'unité, ce qui la valorise à 380 millions de dollars australien (247 millions d'euros), selon Billabong. C'est 28% de plus que le prix de l'action le 30 novembre, quand l'offre de rachat avait été dévoilée.

Les membres du conseil d'administration de Billabong ont unanimement recommandé l'opération à leurs actionnaires. Fondé en 1973, le groupe a développé les marques Billabong, RVCA, Element, ou encore Von Zipper. Mais ses ventes sont à la peine depuis plusieurs années et le groupe a perdu 77 millions de dollars lors de sa dernière année fiscale terminant fin juin.

Renaissance

Cette opération marque parallèlement une nouvelle étape dans la renaissance de Boardriders. Fondé en 1969 en Australie mais désormais basé en Californie, la société avait placé en septembre 2015 sa filiale américaine sous la protection du fameux chapitre 11 de la loi sur les faillites qui permet à une entreprise en difficulté de continuer à fonctionner normalement à l'abri de ses créanciers.

Elle était sortie de ce statut en février 2016 grâce à un plan de restructuration prévoyant sa prise de contrôle par le fonds d'investissement Oaktree Capital Management.

Depuis, «la société a rationalisé sa distribution, revu sa structure de coût, transformé sa plateforme de développement de produits et investi dans une série d'initiatives d'amélioration de la marque, de marketing et de commerce en ligne», souligne Boardriders dans un communiqué. Elle souhaite utiliser cette nouvelle organisation administrative et logistique pour développer la croissance de Billabong.

Dave Tanner, chargé par Oaktree de la reprise en main de Boardriders, deviendra directeur général de l'entreprise à la place du Français Pierre Agnes une fois le rachat finalisé, normalement d'ici fin juin.

(L'essentiel/nxp/ats)