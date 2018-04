Doux, en liquidation, attend son repreneur

Le tribunal de commerce de Rennes a ouvert mercredi une procédure de liquidation judiciaire assortie d'une poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2018. Le volailler, repris en 2016 par le deuxième groupe coopératif français Terrena, perd plus de 35 millions d'euros par an. Dans son jugement, le tribunal prend acte de l'état de cessation des paiements des quatre sociétés du groupe et prononce la poursuite d'activité «dans la perspective de chercher des repreneurs». Les candidats à la reprise ont jusqu'au 14 avril à 17h pour déposer leurs offres, qui seront examinées le 15 mai. Le tribunal rendra son délibéré le 18 mai.

«C'est un tournant, une page qui se tourne, la fin de Doux tel qu'il existait depuis 1955», a réagi Nadine Hourmant, déléguée syndicale FO. Deux offres de reprises ont déjà été déposées dans le cadre d'un processus dit de «prepack cession» (cession préétablie), qui permet d'accélérer le calendrier en arrivant face à la justice avec déjà plusieurs projets de reprise.

Presque tous les emplois conservés

Alors que l'agro-industriel ukrainien MHP était le seul repreneur connu jusqu'à la semaine dernière, le groupe français LDC a déposé une offre surprise le 29 mars en s'alliant avec Terrena, le groupe saoudien Al-Munajem, premier client de Doux, ainsi que la société Les Volailles de Plouray. Le projet de ce consortium, composé des principaux acteurs français de la filière avicole, permettrait de conserver 920 emplois sur les 1 187 que compte actuellement le groupe. Il proposerait par ailleurs 418 offres de reclassement aux autres salariés de Doux, soit plus d'offres que de salariés pour ceux n'étant pas repris directement.

«Notre stratégie, c'est vraiment la reconquête des produits pour le marché français», a expliqué mardi Denis Lambert, le PDG de LDC, à l'issue d'un Comité central d'entreprise (CCE) au siège du groupe Doux, à Châteaulin (Finistère). «Notre proposition, c'est justement, avec les salariés qui feront le choix de venir chez LDC, de (...) leur apprendre ce nouveau métier (...) de la découpe plutôt que de la pièce entière, du poulet entier, qui est aujourd'hui le métier du groupe Doux historique», a précisé M. Lambert. Doux, 3e acteur mondial de la volaille à l'export, réalise environ 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger, principalement du poulet congelé.



(L'essentiel/afp)