L'opérateur portuaire de Dubaï, s'attend au «pire»

Le PDG de DP World, opérateur portuaire de Dubaï, très actif à travers le monde, prédit «le pire» pour le commerce international, estimant que les dommages de la pandémie de Covid-19 pourraient égaler ceux de la Seconde guerre mondiale. Sultan Ahmed ben Soulayem assure toutefois que son groupe, présent dans 54 pays, reste avide d'acquisitions à l'international. Déjà l'une des entités les plus rentables du gouvernement de Dubaï, DP World s'est lancé ces dernières années dans une frénésie d'achats, dépensant des milliards de dollars pour acheter des parts dans des entreprises comme P&O Ferries en Grande-Bretagne ou des terminaux au Chili.

Mais la crise entraînée par la pandémie a étouffé le commerce mondial, dont environ 80% s'effectue par voie maritime, paralysant les principales chaînes d'approvisionnement et réduisant importations et exportations. Pour Sultan Ahmed ben Soulayem, le commerce mondial a payé un plus «lourd tribut» que lors de la crise financière de 2007-2008 et la situation est comparable à la période post-Seconde guerre mondiale.

Une chute de 13 à 32% en 2020

La différence «aujourd'hui, (c'est que) les usines sont intactes, mais personne ne peut travailler. Les rues sont sûres et personne ne sort. Les magasins sont pleins de marchandises, mais personne n'achète». Les prédictions de reprise fulgurante sont trop optimistes, selon lui, et l'hypothèse d'une chute --au plus fort de la crise-- suivie d'une stagnation est plus probable, à moins que des mesures de relance importantes ne soient adoptées. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a déclaré en avril que le commerce international pourrait chuter de 13 à 32% en 2020 en raison de la pandémie.

Sultan Ahmed ben Soulayem affirme que l'activité des 82 ports, terminaux et centres logistiques de DP World dans le monde n'a reculé que d'environ 4% au cours du premier trimestre de 2020. Un chiffre «trompeur», dit-il toutefois, soulignant que l'activité de ces dernières semaines était liée à des commandes passées avant la crise.

(L'essentiel/afp)