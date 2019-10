La fourrure sauvage sera interdite dès 2023

Dès 2023, il sera interdit de produire ou de vendre des habits, sacs ou chaussures en fourrure d'animaux sauvages dans l'État américain de Californie, selon une loi signée samedi.

L'industrie de la fourrure américaine, dont les ventes se sont élevées à 1,5 milliard de dollars en 2014, a dénoncé «un agenda végane radical». L'interdiction exclut les fourrures utilisées à des fins religieuses ou tribales, ainsi que les cuirs, les fourrures de chien et de chat, les peaux de vache, de cerf, de mouton et de chèvre et tout ce qui a été conservé par la taxidermie.

Déjà en vigueur à Los Angeles et à San Francisco, elle s'inscrit dans une réduction globale de l'usage de la fourrure d'animaux sauvages, dans laquelle se sont engagées de grandes marques de vêtements.

(L'essentiel/aia)