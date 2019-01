Alstom doute de sa fusion envisagée avec Siemens

Le constructeur ferroviaire français Alstom a commencé à douter publiquement, jeudi, quant au succès de sa fusion envisagée avec les activités mobilités de l'Allemand Siemens, estimant qu'il n'y avait «pas de certitude» que la Commission européenne autorise l'opération. Ces propos interviennent au moment où le gouvernement français met sous pression la Commission, estimant que refuser cette opération serait «une erreur économique et une faute politique».

Alstom et Siemens ont proposé des cessions d'actifs à la Commission européenne, qui s'inquiète de la position dominante que le nouvel ensemble aurait dans la signalisation ferroviaire et les trains à grande vitesse. Ces «remèdes», destinés à «prendre en compte les préoccupations de la Commission tout en préservant les fondamentaux économiques et industriels de la transaction», représentent 4% du chiffre d'affaires de l'entité combinée, a précisé Alstom dans un communiqué. Ils concernent notamment la technologie Velaro des trains à grande vitesse de Siemens (les derniers ICE en Allemagne, mais aussi les rames d'Eurostar les plus récentes), selon des sources proches du dossier.

Objectif: rivaliser avec le géant chinois CRRC

Les deux fiancés ont également proposé de céder des activités de signalisation, embarquée pour Siemens - des activités historiquement françaises, héritées de Matra - et sur voie pour Alstom, non françaises. Alstom et Siemens ont reçu «de nombreuses marques d'intérêt» de la part de concurrents européens qui pourraient ainsi acquérir une taille significative sur le marché du ferroviaire, ont ajouté ces sources. «Les parties estiment que cette proposition de remèdes est appropriée et adéquate. Toutefois, il n'y a pas de certitude que le contenu de cette proposition sera suffisant pour répondre aux préoccupations de la Commission», a prévenu Alstom dans son communiqué de résultats du troisième trimestre.

La Commission européenne doit rendre son verdict d'ici le 18 février 2019. La commissaire européenne chargée de la Concurrence, Margrethe Vestager, a publiquement exprimé ses doutes à plusieurs reprises. La semaine dernière à Berlin, elle avait souligné que l'«on ne (pouvait) pas construire des champions européens (...) avec des fusions qui nuisent à la concurrence». Interrogé sur les propos d'Alstom, un porte-parole de la Commission, contacté jeudi par l'AFP, a déclaré: «nous n'avons pas de commentaire, notre investigation est toujours en cours». Plusieurs autorités nationales de la concurrence de pays européens, dont l'autorité allemande, ont également fait part de leurs réserves. Combattue notamment par l'intersyndicale d'Alstom, la fusion est soutenue par Paris et Berlin, qui veulent créer un groupe capable de rivaliser avec le géant chinois CRRC.

(L'essentiel/afp)