G4S s'allie avec Allied Universal

Depuis plusieurs mois, le groupe était convoité avec insistance par GardaWorld, pourtant plus petit que lui et qui avait mercredi dernier revalorisé son offre à 3,7 milliards de livres. «Si le conseil d'administration prend acte de l'augmentation du prix par action proposé par GardaWorld, il a décidé à l'unanimité de rejeter (cette offre), estimant qu'elle continue à sous-évaluer G4S», d'après un communiqué.

«Parallèlement (...) G4S continue à discuter avec Allied Universal Topco», ajoute-t-il, précisant que ce dernier lui a offert 245 pence en numéraire par action soit près de 3,8 milliards de livres, un montant que G4S considère «juste et raisonnable», d'après un communiqué séparé.

533 000 salariés dont 1 230 au Luxembourg

G4S est un mastodonte de 533 000 salariés dans 85 pays (1 230 au Luxembourg), pour un chiffre d'affaires annuel de près de 8 milliards de livres (environ 8,8 milliards d'euros), avec une énorme présence aux États-Unis et en Asie. Au Royaume-Uni seul, un pays qui sous-traite au privé une grande partie du secteur public, il gère quatre prisons, 21 centres de tests contre le Covid-19 ou encore la sécurité du chantier titanesque de la centrale nucléaire d'Hinkley Point.

Allied compte de son côté 250 000 employés pour un chiffre d'affaires annuel supérieur à 8,5 milliards de dollars et «protège plus de 50 000 sites» à la fois aux États-Unis mais aussi au Mexique ou au Royaume-Uni.

Un mastodonte de la sécurité

Le mariage des deux entreprises créerait donc un mastodonte de la sécurité. Cette bataille boursière pour acquérir G4S fait suite à une série de scandales qui avaient entaché l'image du groupe de sécurité. Il avait ainsi décroché le prestigieux contrat pour assurer la sécurité des Jeux olympiques de Londres en 2012, mais n'avait pas prévu assez de personnel, ce qui a contraint le gouvernement à mobiliser l'armée.

Plus récemment, en 2018, le gouvernement avait repris au groupe la gestion de la prison de Birmingham, jugée «épouvantable» et qui avait débouché sur des émeutes. L'an dernier, G4S avait décidé de ne plus être impliqué dans la prise en charge de l'immigration et de l'asile, après des révélations de la BBC sur des abus dans un centre de détention.

«Facile à acquérir et intégrer»

De même, G4S a écopé d'une amende de 44 millions de livres pour avoir surfacturé le ministère de la Justice pour des services de surveillance électronique de détenus. Et à l'international et sous pression de militants des droits humains, il avait mis fin en 2014 à un contrat dans une prison israélienne en Cisjordanie, et avait vendu la même année une filiale qui assurait des services de nettoyage à Guantánamo.

G4S est un «leader mondial de la sécurité» et se retrouvait relativement «facile à acquérir et intégrer» depuis sa vente de l'essentiel de ses activités de transport de fonds en avril, estime Russ Mould, analyste de AJ Bell. Son action était tombée à un plus bas dans la foulée de la chute des marchés causée par la pandémie au printemps. «Il apporte une opportunité stratégique pour l'acheteur de consolider sa position dans un marché fragmenté» dans un contexte de menaces mondiales d'attaques terroristes, ajoute-t-il.

Allied étant une société non cotée, dont le siège est situé à Santa Ana aux États-Unis, G4S serait donc retiré de la cote.

