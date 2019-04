L'UE met quatre milliards pour les infrastructures

La Commission européenne a annoncé mardi un investissement de l'UE de quatre milliards d'euros en faveur de «projets d'infrastructure», dans des domaines comme le transport ou la santé, répartis dans dix pays membres. Vingt-cinq projets sont concernés, pour un montant total d'investissements de huit milliards d'euros en comptabilisant les cofinancements nationaux, a indiqué l'exécutif européen.

Plus de 600 millions d'euros de fonds européens sont notamment destinés «à la protection et la réhabilitation de la zone hautement touristique du littoral de la mer Noire dans le district de Constanta», en Roumanie, où une enveloppe d'un milliard d'euros est aussi prévue pour des travaux sur la rocade de Bucarest. En Italie, plus de 358 millions d'euros sont destinés à la prolongation d'une ligne ferroviaire à Catane en Italie, qui doit permettre de réduire les embouteillages sur les routes dans les alentours du volcan l'Etna. Près de 135 millions d'euros sont investis dans un système de télécommunications en Grèce.

Parmi les autres projets figurent une interconnexion gazière entre la Bulgarie et la Grèce, des travaux sur des liaisons routières et ferroviaires en République tchèque et la construction de bâtiments universitaires en Allemagne. La Pologne bénéficie de financements pour quatre projets. «Ces 25 projets sont autant d'exemples de la manière dont l'UE s'emploie à améliorer la vie quotidienne de nos citoyens», a déclaré la commissaire européenne chargée de la Politique régionale, la Roumaine Corina Cretu. «Sur la période budgétaire en cours, j'ai adopté 258 grands projets d'infrastructure soutenus par des fonds de l'UE pour un montant de 32 milliards d'euros», a-t-elle souligné.

(L'essentiel/afp)