L'attitude «minable et cynique» d'Amazon choque

L'introduction de la nouvelle taxe sur les géants de l'Internet, le 1er octobre, avait pour objectif de réduire un peu les inégalités fiscales. La stratégie d'Amazon, qui a annoncé en fin de semaine le report de cette «taxe Gafa» sur les revendeurs qui utilisent sa plateforme de vente en ligne, a montré qu'il reste du chemin à parcourir. Car si le géant américain ­n'augmentera pas le prix de ses propres produits, il fera en revanche payer les petites et moyennes entreprises ­françaises.

«En bref, ce n'est pas Amazon qui paiera ce faible mais juste supplément d'impôt. Ce seront ses "partenaires"», a ­dénoncé l'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne Attac France. Elle a qualifié la décision de la multinationale d'«attitude minable». Stratégie «inacceptable et cynique», a pour sa part tweeté l'ancien secrétaire d'État au numérique et député LREM, Mounir Mahjoubi.

Les entreprises partenaires, elles, craignent de ne pas survivre à ce report de taxe dans le marché hyperconcurrentiel de la vente en ligne, dans lequel les marges sont déjà extrêmement faibles. «On est totalement dépendant des mesures que les gens d'Amazon peuvent prendre à l'égard du réseau de PME qui travaille pour eux», a expliqué sur Franceinfo Xavier Moni, président du syndicat de la librairie française. Il a reproché à la multinationale d'aggraver les inégalités fiscales en refusant de participer au bien commun.

