Un nouveau terminal portuaire grâce à la Chine

Namibia's new Walvis Bay container port is only 5th time in world (after Australia, Brazil, Dubai,The Netherlands) where port infrastructure was built on reclaimed land. Pics show hard, sophisticated work of outlining 40hectare area with breakwater, filling it in. pic.twitter.com/umBptgKFZO

La plate-forme de 40 hectares gagnés sur la mer à Walvis Bay, à quelque 400 kilomètres à l'ouest de Windhoek, est appelée à devenir une porte d'entrée stratégique vers les marchés émergents d'Afrique australe et occidentale, selon les autorités namibiennes. Le terminal a été construit par la compagne publique chinoise China Harbour Engineering Company (CHEC), avec des financements du gouvernement namibien et de la Banque africaine de développement (BAD), pour un coût de 4,2 milliards de rands (265 millions d'euros).

Selon un rapport du Walvis Bay Corridor Group, le nouveau terminal porte la capacité du port de 350 000 à 750 000 conteneurs par an, avec la possibilité de dépasser un million dans l'avenir. «L'achèvement de l'agrandissement du terminal à conteneurs nous place sur une trajectoire solide vers la réalisation de notre rêve de transformer la Namibie en une plate-forme logistique internationale», a déclaré le président Hage Geingob lors de la cérémonie d'inauguration vendredi.

«Renforce notre capacité à attirer les touristes sur nos côtes»

«La Zambie, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Botswana et le Zimbabwe comptent parmi les principaux marchés terrestres, désormais liés par la mer, pour les marchandises en transit par voie maritime qui transitent par le port de Walvis Bay», a ajouté le président namibien.

Le terminal comprend également un poste d'amarrage réservé aux paquebots de croisière et un brise-lames de marina qui «renforcent notre capacité à attirer les touristes sur nos côtes», a-t-il souligné.

The Expanded Container Terminal, which I launched today at the Port of Walvis Bay puts us on a firm path towards realising our dream of transforming Namibia into a logistics hub. The Terminal is key to world class service, increased competitiveness and job creation in Namibia. pic.twitter.com/DdSaqIoLpZ