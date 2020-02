Deutsche Telekom signe des résultats historiques

«Deutsche Telekom a connu la meilleure année de son histoire» et «s'impose comme le numéro de son secteur en Europe», s'est félicité l'entreprise dans un communiqué mercredi. Le bénéfice net de l'entreprise s'est établi pendant l'exercice 2019 à 3,9 milliards d'euros, contre 2,2 milliards en 2018, soit une hausse de 80% sur un an. Son chiffre d'affaires est en hausse de 6,4% sur un an à 80,5 milliards d'euros et son bénéfice opérationnel (EBITDA) a crû de 7,2%.

Pour 2020, Deutsche Telekom prévoit un revenu opérationnel stable «autour de 25,5 milliards d'euros» contre 24,7 milliards en 2019, et un chiffre d'affaires «toujours en hausse». La croissance est particulièrement forte aux États-Unis, grâce à la filiale américaine du groupe T Mobile, qui a reçu le feu vert des autorités américaines de la concurrence pour fusionner avec son concurrent Sprint le 5 novembre.

Plus de 100 millions d'abonnés

Dans ce pays, l'opérateur a gagné 6,4 millions de clients en 2019 et en totalise 86 millions, entraînant une hausse du chiffre d'affaires de 5% à 45,2 milliards d'euros. Mi-février, l'opérateur a obtenu une victoire judiciaire clé en vue de ce rapprochement aux États-Unis, après qu'un juge a considéré que la fusion n'induirait pas la pratique de tarifs plus élevés pour les consommateurs.

Quelque 14 procureurs généraux américains avaient déposé contre l'opération. Le nouveau groupe, qui comptera plus de 100 millions d'abonnés à des forfaits mobiles, sera en mesure de rivaliser avec les deux leaders du secteur aux États-Unis, Verizon et AT&T.

