Résultats semestriels en baisse pour Swatch

Swatch Group a enregistré des résultats en baisse au premier semestre, par rapport à la même période l'an dernier, qui s'était révélée «forte». Les ventes s'inscrivent en retrait vis à vis du consensus, mais le bénéfice fait mieux qu'attendu. Le chiffre d'affaires du groupe horloger s'élève à 4,078 milliards de francs (3,682 milliards d'euros), en recul de 3,7% par rapport aux six premiers mois de 2018 à cours constant. La baisse atteint -4,4% au cours actuel.

L'excédent d'exploitation s'établit à 547 millions (493,9 millions d'euros, -13,0%). La marge opérationnelle a reculé à 13,4%, contre 14,7% auparavant. Le bénéfice net s'est rétracté à 415 millions de francs (374,7 millions d'euros, -11,3%).

Les ventes s'inscrivent en dessous de la plus basse estimation des analystes consultés par AWP, mais le bénéfice a dépassé les projections du consensus (405 millions de francs, soit 365,7 millions d'euros). Pour le second semestre, l'horloger biennois s'attend à une croissance robuste, grâce à une demande qui reste bonne, et également pour l'ensemble de l'année.

(L'essentiel)