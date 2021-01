Birkenstock racheté pour 4 milliards d'euros?

Les négociations sont «avancées» entre les héritiers de la marque allemande Birkenstock et CVC Capital Partners, selon l’agence financière Bloomberg, qui estime que la valorisation pourrait atteindre environ 4 milliards d'euros, dette incluse. Selon le Financial Times, au moins deux autres fonds d’investissement convoitent également le groupe, qui fait remonter ses origines à 1 774, avec la première mention dans les archives d’un maître-cordonnier nommé Birkenstock. Interrogés mardi par l’AFP, le fonds CVC n’a pas souhaité faire de commentaires et Birkenstock n’a pas donné suite.

De producteur de semelles orthopédiques à fabricant de sandales confortables mais jugées peu esthétiques, le chausseur a modernisé son image, gagnant même sa place dans les défilés de mode et chaussant les pieds des stars. Depuis que Konrad Birkenstock, fabricant de chaussures basé près de Francfort, a conçu en 1897 sa première semelle respectant l’anatomie du pied et reproduisant le mouvement naturel de la marche, le groupe est resté dans le giron de la famille, aujourd’hui représentée par Alex et Christian Birkenstock, deux arrière-petits-fils de Konrad.

24 millions de paires vendues en 2019

Ces derniers avaient opéré un premier virage stratégique en 2013, en remettant notamment de l’ordre dans le groupe qui comptait alors plus de 30 sociétés autonomes. Tout en s’appuyant sur le credo de la qualité allemande associée à des matériaux naturels et à une image authentique, la société a séduit le milieu de la mode et développé ses ventes en Asie et au Moyen-Orient.

Le groupe a écoulé en 2019 plus de 24 millions de paires de sandales, pour un chiffre d’affaires de quelque 720 millions d’euros, selon Bloomberg. Les ventes sont soutenues par les sandales, mais également par la diversification opérée entre autres avec les produits cosmétiques. CVC Capital Partners a notamment repris, en 2017, le fabricant de montres suisse Breitling, et plus récemment le parfumeur allemand Douglas.

