Une fusion et 3 700 suppressions de postes

Regroupements d'agences, fusion des réseaux: le groupe Société Générale a détaillé, mardi, la fusion de son réseau de banque de détail avec celui de Crédit du Nord, qui entraînera 3 700 suppressions nettes de postes entre 2023 et 2025, «sans aucun départ contraint». «Ces suppressions de postes s'appuieront sur les départs naturels (estimés à 1 500 par an d'ici 2025) et la priorité donnée aux reclassements et mobilités internes», a précisé le groupe, dans un communiqué de presse.

«Nous utilisons une démarche progressive, étalée dans le temps», a assuré Sébastien Proto, directeur général adjoint du groupe. «Cela nous permet de débuter tous nos parcours de formation, d'accompagnement individuel, très en avance par rapport à la mise en œuvre effective de la transformation» de 2023 à 2025. Quelque 100 millions d'euros seront consacrés entre 2022 et 2025 à un plan pour la formation et l'accompagnement de collaborateurs, dont le métier évoluera dans le cadre de cette fusion, a annoncé M. Proto.

10 millions de clients

«Suppressions nettes de postes ne signifie absolument pas que nous n'allons pas continuer à recruter dans la banque de détail», nuance-t-il. «Nous recrutons chaque année beaucoup de jeunes diplômés, et nous allons continuer.» Le nouvel établissement issu de ce mariage repose sur «une fusion complète» des deux banques de détail: «Une seule banque, avec un seul réseau, un seul siège, et un seul système informatique, au service de près de 10 millions de clients et forte de plus 25 000 collaborateurs», a souligné le groupe, dans son communiqué.

Le passage de deux systèmes informatiques à un seul lui permettra d'accélérer sa transformation numérique.

(L'essentiel/afp)