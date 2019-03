Le bénéfice net de BMW en baisse de 17% en 2018

Sur l'année 2018, le groupe affiche un bénéfice net de 7,2 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 97,5 milliards d'euros (-0,8%). Sa marge opérationnelle a globalement baissé de 0,8 point, à 10,1%, et de 2 points, à 7,2%, pour la branche automobile. Les résultats, publiés avec quelques jours d'avance sur le calendrier, sont légèrement supérieurs aux attentes des analystes sondés par Factset.

Contrairement à Volkswagen et Daimler, où l'entrée en vigueur des normes anti-pollution WLTP a semé la pagaille dans les chaînes de production, BMW assure s'être mis «très tôt en conformité» avec ces normes. D'autres constructeurs en retard dans la mise en conformité avec ces nouvelles normes ont dû accorder de gros rabais sur des véhicules non homologués, créant des «distorsions de l'offre» créant une «intense compétition imprévue» sur le marché européen, explique le groupe.

Une «légère progression» attendue en 2019

Un rappel de plus d'un million de véhicules pour remplacer des composantes défectueuses et une augmentation de 13% des dépenses en recherche et développement ont également pesé sur le bilan. Le bénéfice net a par ailleurs souffert d'une base de comparaison défavorable par rapport à 2017, où le résultat était dopé par la réforme fiscale américaine. «Les défis pour le secteur ne diminueront probablement pas dans les prochains mois», a indiqué le patron du groupe, Harald Krüger, cité dans le communiqué.

L'incertitude politique et le ralentissement de l'économie internationale font partie des défis de l'année en cours, explique le constructeur. Il s'attend en 2019 à une «légère progression» de ses ventes, sans donner de chiffre, contre 2,49 millions de voitures vendues l'an dernier. BMW va verser un dividende en baisse au titre de l'exercice écoulé, à 3,50 euros par action, contre 4,0 euros en 2017. En Bourse, le titre progressait à 11h45 de 0,80% à 74,37 euros, dans un marché gagnant 0,52%.

(L'essentiel/afp)