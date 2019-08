Décès de la deuxième fortune portugaise

L'homme d'affaires portugais Alexandre Soares dos Santos, qui avait accumulé la deuxième fortune du pays dans les secteurs de la grande distribution et de la santé, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 84 ans, a-t-on appris auprès de son entreprise. M. Soares dos Santos souffrait d'un cancer et avait renoncé en 2013 à toute fonction au sein du groupe familial Jeronimo Martins, laissant les rênes de l'entreprise à son fils Pedro Soares dos Santos.

Sous sa direction de 1968 à 2013, le groupe de grande distribution né d'une petite boutique ouverte en 1792 dans le centre de Lisbonne , était devenu l'une des plus importantes entreprises portugaises. M. Soares dos Santos l'a introduit en bourse, a crée la chaîne de supermarchés Pingo Doce, leader du secteur au Portugal, et s'est attaché à le développer à l'international, avec succès en Pologne et en Colombie après une tentative infructueuse au Brésil. Il a également élargi les activités de l'entreprise au secteur de la santé en fondant une chaine de cliniques, Walk’in.

Par ailleurs, il a créé en 2009 une fondation spécialisée dans les études sur la société portugaise. D'après le magazine américain Forbes, Soares dos Santos détenait la deuxième fortune portugaise, estimée à 3,5 milliards d'euros, derrière Fernanda Amorim, héritière du leader mondial du liège Corticeira Amorim. Le Président de la République Marcelo Rebelo de Sousa a salué «la personnalité unique d'Alexandre Soares dos Santos et son rôle important dans la vie économique, sociale et culturelle du Portugal», dans un message de condoléances publié sur le site de la présidence.

(L'essentiel)