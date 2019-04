Total renforce sa part dans Tellurian

Le groupe énergétique Total a annoncé mercredi qu'il avait acquis pour 200 millions de dollars (178 millions d'euros environ) des titres supplémentaires dans le capital de l'américain Tellurian et qu'il allait investir 500 M EUR dans un site du producteur de gaz naturel liquéfié (GNL) en Louisiane. «Total et Tellurian ont signé une série d'accords renforçant le partenariat entre les deux sociétés pour le développement du projet Driftwood LNG situé en Louisiane» (sud des Etats-Unis), précise un communiqué.

Outre le renforcement de la participation de Total dans Tellurian et l'investissement de 500 millions d'euros, ces accords portent également sur l'achat de 2,5 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL pendant 15 ans. Driftwood LNG est «un projet très compétitif qui tire parti de la baisse des coûts de production et des prix du gaz aux États-Unis», se félicite le PDG de Total Patrick Pouyanné dans le communiqué. «Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie de consolider notre statut d'acteur majeur du GNL doté d'un portefeuille mondial. Elle renforce nos positions aux États-Unis», poursuit-il.

Le projet Driftwood comprend la construction de gazoducs à partir de zones de production de gaz au Texas et une usine de liquéfaction d'une capacité de 16,6 millions de tonnes par an qui peut être augmentée jusqu'à 27,6 Mtpa. Total est entré au capital de Tellurian en 2017, via l'achat d'environ 46 millions d'actions pour un montant de 207 millions de dollars.

(L'essentiel/afp)